الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم، رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الفريق أول إنزو فيتشاريللي.وناقش الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.وأطلع الدكتور الربيعة المسؤول الإيطالي على برامج المركز ومشاريعه الإنسانية التي شملت 44 دولة حول العالم أبرزها الجمهورية اليمنية.من جهته أبدى رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي إعجابه بالأداء المهني اللافت للمركز في ميدان العمل الإنساني وتقديمه المساعدات للدول والشعوب المحتاجة في العالمدون أدنى تمييز.// انتهى //16:13ت م0134