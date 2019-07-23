عرعر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسبحث مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم, مع مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة صالح بن محمد النذير, التعاون والتنسيق بين الهيئة وتعليم المنطقة فيما يسهم في إنجاح أعمال هيئة الإحصاء بالمنطقة وتزويد التعليم بالبيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لتسهم في بناء أهداف الوزارة الإستراتيجية وتساعد في تطوير العملية التعليمية في المنطقة.وحث العثمان على ضرورة تعاون مكاتب التعليم والإدارات التابعة لتعليم المنطقة مع مندوبي الهيئة العامة للإحصاء وتقديم التسهيلات الممكنة لهم, بما يُساعد الهيئة على أداء مهامها وأعمالها من خلال ترشيح منسوبي التعليم وفق الاشتراطات المطلوبة وتوفير مقرات عمل وقاعات تدريبية مناسبة من المباني والمنشآت التعليمية.// انتهى //16:15ت م0136