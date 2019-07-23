شبوة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دورات تدريبية متخصصة لـ 50 مزارعاً في مديرية مرخة السفلى بمحافظة شبوة، وذلك في إطار مشروع تحسين سبل العيش.وسيتلقى المتدربون لمدة 16 يوماً محاضرات علمية عن المحاصيل الزراعية بشبوة وأنواعها ومواسم زراعتها وحصادها والأسمدة المناسبة لتحسين جودتها والآفات الزراعية التي تصيبها.وأوضح منسق المشروع عبدالله الشريمي أن 350 متدربا ومتدربة من فئات المعيلات والشباب والمزارعين قد استفادوا من الأنشطة التدريبية التي نفذها المشروع خلال الفترة الماضية.//انتهى//16:15ت م0137