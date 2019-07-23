تونس 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسيعقد مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غدًا، المؤتمر العربي الـ 13 لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وأفاد بيان للأمانة العامة للمجلس من مقره بالعاصمة تونس اليوم، بأن المؤتمر سيناقش مجموعة من المحاور، من بينها: أثر الألعاب الإلكترونية في ارتكاب الجريمة والإرهاب، وتصور لهيكل إداري نموذجي موحد لأجهزة الإعلام الأمني بالدول العربية، وتوصيف وظيفي للعاملين بها، وتأثير الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني للدول العربية، ودور الإعلام الأمني في مواجهتها، إضافة إلى استعراض لمؤتمر التجارب المتميزة لعدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب.ولفت البيان النظر إلى أنه من المنتظر أن ينعقد بعد المؤتمر، الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين أجهزة الإعلام الأمني ووسائل الإعلام العربية، الذي سيناقش عدة موضوعات منها: مشروع إستراتيجية للتعامل الإعلامي مع قضايا التطرف والإرهاب، ومشروع مدونة قواعد سلوك للتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية، إضافة إلى دور أجهزة الإعلام الأمني في توفير المعلومات عن الأحداث الأمنية لوسائل الإعلام.// انتهى //17:02ت م0176