الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسيشارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسان طاشكندي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالاله بن شعيل في ورشة العمل للاتحاد الدولي للعبة لرؤساء والمدراء التنفيذيين والاداريين في الاتحادات الآسيوية لكرة السلة في العاصمة اللبنانية بيروت.وتتضمن الورشة شرح الأنظمة الجديدة فيما يخص الهيكلة والحوكمة للتطوير الاداري والفني بداخل الاتحادات التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة.// انتهى //17:11ت م0178