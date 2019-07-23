تبوك 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستستعرض أمانة منطقة تبوك من خلال جناحها الخاص بمهرجان الورد والفاكهة عددا من أهم منجزاتها في مايخص مشاريع درء أخطار السيول، والبنى التحتية والفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلة، وتقديم المعلومات في مجال سلامة الغذاء، وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة، وذلك من خلال تسخيرها لعدد من موظفيها الأكفاء يمثلون أربعة إدارات رئيسية لتحقيق الهدف المنشود من مشاركة الامانة في هذه الفعالية الاكبر على مستوى المنطقة.ويطلع الزوار وضيوف المهرجان على المختبر البيئي التابع لإدارة صحة البيئة على أحدث تقنيات فحص وتحليل الغذاء ابتداءا من المواد الاولية مروراً بعمليات التحضير وحتى المنتج النهائي، وكيفية إجراء الفحوصات الظاهرية والاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية على جميع الأغذية والخضار والفواكه للتأكد من سلامتها وملائمتها لاشتراطات سلامة الغذاء.أما وكالة التشييد والبناء ممثلةً بإدارة المشاريع فتتيح للزوار الاطلاع على أهم منجزات المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية مع تقديم مواد تفاعليه توضح مشاريع درء اخطار السيول وعدد من المشاريع والتي تتولى الامانة تنفيذها.وفي مبادرة اجتماعية تتبناها إدارة الإنشاءات الزراعية تمثلت بتوزيع شتلات زراعية على المواطنين والمقيمين بهدف تعزيز التوعية والتعريف بأنواع الأشجار الصالحة والمناسبة لبيئتنا المحلية وكيفية زراعتها والعناية فيها،وضمن حزمة من الفرص الاستثمارية تأتي مشاركة إدارة الاستثمارات بالأمانة في عرض الفرص الاستثمارية في مدينة تبوك وفي مختلف الأنشطة بمدينة تبوك، فيما تأتي مشاركة إدارة صيانة المنتزهات التي توضح أفضل الطرق للعناية بالأشجار بالإضافة الى مع حث المواطنين على توعية أبنائهم للحفاظ على الممتلكات العامة، فهي ملك للجميع.كما وضعت الامانة شاشات وصور خاصة داخل الجناح للتعريف بالخدمات البلدية والأنشطة والبرامج والفعاليات الخاصة المقدمة لسكان مدينة تبوك، بالإضافة الى الاجابة على كافة تساؤلات واستفسارات الزوار، والحرص على تلقي المقتراحات ودراستها، مع تقديم الهدايا لضيوف الجناح وتوزيع المطويات والبروشورات التعريفية المختلفة لبيان أنشطة الأمانة وبرامجها وإنجازاتها.// انتهى //17:12ت م0179