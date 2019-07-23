الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واساستقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مقر الهيئة اليوم, وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإمارتي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي أحمد بن عبدالرحمن الجرمن.وبحث الجانبان العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيز التعاون والتشاور بينهما،خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.واستعرض العيبان خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.فيما استعرض الوفد جهود دولة الإمارات في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان المختلفة.// انتهى //17:12ت م0180