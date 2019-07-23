مكة المكرمة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق23 يوليو 2019 م واسعقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم لقاءً إعلامياً لمعالي الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعرض خلاله الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج هذا العام .وجرى في بداية اللقاء استعراض مرئي حول الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والتعريف بها وبأهدافها وما تقوم به من خدمات جليلة وأعمال نبيلة وأهداف سامية في الحرمين الشريفين إضافة إلى مناقشة المبادرات والحملات المرافقة لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن .ثم افتتح معاليه المؤتمر بالترحيب بشركاء النجاح من رجال الإعلام الهادف الذين يحرصون على نشر رسالة المملكة بكل الوسائل والمنصات الإعلامية وما تقدمه الدولة من خدمات جليلة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.وبين "السديس" أن الخطة التشغيلية للرئاسة وضعت وفق الرؤية المباركة للمملكة (2030), وبتعاون تام مع الجهات الحكومية لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي, لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, وإيصال رسالة الحرمين وفق منهج الوسطية والاعتدال, كما يجب إبراز كل ما يقدم في الحرمين الشريفين لأنها تعكس جهود هذه الدولة المباركة في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.وأردف معاليه قائلاً: بأن الرئاسة وامارة منطقة مكة المكرمة والجهات الحكومية المساندة فعلت العديد من الحملات لتقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بكل يسُر وسهولة, وإبرازاً للإيجابيات لكي تصل في أذهان الجميع الصورة الحسنة لهذه البلاد المباركة.وبين الشيخ السديس أن الرئاسة اعتمدت في خطتها على عشرة محاور وهي: المحور الإداري, والمحور الخدمي, والمحور التوجيهي والإرشادي, والمحور العلمي والفكري, والمحور الهندسي والتشغيلي, والمحور الرقابي والتطويري, والمحور الثقافي, والمحور الإعلامي.كما أكد معاليه أن الرئاسة جهزت من القوى العاملة أكثر من (12 ألف) موظف وموظفة لخدمة زوار وعمار الحرمين الشريفين مشيرا الى أن الرئاسة أعدت أكثر من (١٤٠) مبادرة لموسم الحج, كما أطلقت خدمة الرقم الموحد, وأن أكثر من (٦٠) إدارة تبذل جهودها لتحقيق أفضل الخدمات .بعد ذلك تبادل معالي الرئيس العام الحوار مع الإعلاميين مجيباً فيه عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالخطة, موضحاً بأن الرئاسة في تجاوب تام مع الإعلاميين على مدار الساعة عبر الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال في سبيل إبراز الجهود والخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.// انتهى //17:20ت م0181