جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس وزراء اليابان السيد شينزو آبي.وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تعزيته لرئيس الوزراء الياباني ولأسر المتوفين إثر الحريق الذي اندلع في مدينة كيودو، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.كما جرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.// انتهى //17:39ت م0184