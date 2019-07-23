عمان 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث الخطوات العملية التي سيتخذها البلدان لفتح آفاق أوسع للتعاون بينهما، وتعزيز علاقاتهما وتوسعة التعاون الاقتصادي وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وسبل تجاوز التحديات الإقليمية بما يحقق الأمن الاستقرار.وأشار الوزيران إلى استكمال الوزارات المعنية المحادثات لتوقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري، واتفاقات أخرى في مجالات متعددة بين البلدين.// انتهى //17:42ت م0186