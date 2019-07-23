شيربورغ 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستحتفل وزارة الدفاع متمثلةً بالقوات البحرية الملكية السعودية غدًا, بإنزال الزورق الأول والثاني لمشروع الزوارق السريعة في مدينة شيربورغ الفرنسية, بحضور معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي, وعدد من المسؤولين العسكريين من الجانب السعودي والفرنسي.وتشتمل الاتفاقية مع شركة CMN على تصنيع 39 زورقًا سريعًا، جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة.ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.// انتهى //17:48ت م0188