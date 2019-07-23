حج / مدني نجران يباشر تقديم خدماته من "مركز بهجة" لحجاج بيت الله الحرام
الثلاثاء 1440/11/20 هـ الموافق 2019/07/23 م واس
نجران 20 ذو القعدة 1440هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس
باشرت فرقة الدفاع المدني الموسمية بمركز بهجة بمنطقة نجران اليوم، عملها الموسمي خلال حج هذا العام.
وتقدم فرق الدفاع المدني بالمركز جميع الخدمات والمساعدات لقاصدي بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين والعابرين من الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي عبر طريق شرورة نجران، بمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.
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18:27ت م
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