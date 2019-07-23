نجران 20 ذو القعدة 1440هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسباشرت فرقة الدفاع المدني الموسمية بمركز بهجة بمنطقة نجران اليوم، عملها الموسمي خلال حج هذا العام.وتقدم فرق الدفاع المدني بالمركز جميع الخدمات والمساعدات لقاصدي بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين والعابرين من الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي عبر طريق شرورة نجران، بمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء غازي بن يحيى الألمعي.//انتهى//18:27ت م0195