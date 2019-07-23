المدينة المنورة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستغادر بعثة فريق أحد من المدينة المنورة لكرة القدم اليوم إلى جمهورية مصر العربية وذلك لإقامة معسكرها التدريبي لمدة عشرين يوما حيث يتخلل المعسكر تدريبات صباحية ومسائية وعدد من المباريات الودية تحت قيادة الجهاز الفني من صربيا برئاسة المشرف العام على كرة القدم محمد نويفع.وأوضح رئيس مجلس نادي أحد حمود سعد أن اختيار المعسكر في مصر يأتي لعدة أسباب أهمها توفر ملاعب التدريب وسهولة اللعب عدة مباريات قوية مع فرق مصرية مستواها الفني بين الجيد والممتاز .بدوره أكد رئيس البعثة محمد نويفع أن اختيار جمهورية العربية المصرية جاء بعد عدة عروض كانت فيها القاهرة المكان الأنسب لإقامة المعسكر , وقال " سوف نبذل قصارى جهدنا بتعاون الجهاز الفني والإداري واللاعبين لإنجاح هذا المعسكر والعودة للمشاركة في دوري الدرجة الأولى وفريقنا جاهز للمنافسة".// انتهى //18:29ت م0197