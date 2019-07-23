الرباط 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسوقعت المغرب وفلسطين اليوم بالرباط، على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجانب المغربي محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعن الجانب الفلسطيني أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين، إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته استنادًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.وبموجب مذكرة التفاهم، يتوخى الجانبان تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال القيام بدراسات وبحوث أكاديمية لفهم الظاهرة ، وإبراز مظاهرها والأسباب التي تسهم في تفشيها ، وتقييم مخاطرها ، إضافة إلى تحديد أنجع السبل لمكافحتها ، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لفائدة العاملين بالهيئتين من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات والمهارات.كما تنص المذكرة على تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالتدابير المتخذة ، في إطار الصلاحيات المخولة لكل طرف ، والرامية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في الندوات وورشات العمل والمنتديات والمؤتمرات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته ، والقيام بزيارات متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في هذا المجال.// انتهى //19:27ت م0207