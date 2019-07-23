بكين 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في بكين نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان.وبحث الجانبان علاقات الصداقة وأوجه التعاون والرؤى المشتركة لمستقبل هذه العلاقات بين البلدين والعمل المشترك بينهما بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما في مواصلة الارتقاء بها وتنويع مقوماتها في مختلف المجالات، كما استعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.// انتهى //20:32ت م0214