الطائف 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع " الإدارة العامة للتشغيل والصيانة " أعمال إنارة تجميلية بمواقع متعددة بمداخل ومخارج المحافظة، كما شملت أعمال الإضاءة كبري الحلقة وكبري فندق الإنتركونتيننتال وكبري الأمير محمد، وذلك ضمن برنامجها لتحسين المظهر للشوارع والطرق.وأوضحت أمانة الطائف أنها تعمل حالياً في عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية، والتي شملت أعمال إعادة الطلاء والرسم الجرافيتي والإضاءات التجميلية للكباري والشوارع، وزراعة شتلات الورود والأزهار بالجزر الوسطية للشوارع، وتكثيف أعمال رفع المخلفات والمتروكات ، وتحسين واجهات المحلات التجارية بالتعاون مع الملاك.يذكر أن أمانة الطائف حسنت مدخل الطائف للقادمين من طريق الهدا، حيث نفذت مشروعاً جمالياً جديداً " محور النور ". ولدى الأمانة عدد من الأعمال والبرامج الداعمة لجهود تحسين المشهد الحضري سيتم تنفيذها تباعاً خلال الأيام القادمة.// انتهى //20:33ت م0215