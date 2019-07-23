جدة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسيُقيم ملتقى المدينة الشبابي الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة غداً دورتين تدريبيتين، الأولى تستهدف الشباب بعنوان "الذكاء المعتمد" يُقدّمها المدرب بندر بارحيم ، فيما تُقام الدورة الثانية التي تستهدف السيدات بعنوان " اكتشاف الذات" ، تقدّمها المدربة هبة رزق ، في حين تُقام جميع الدورات من الساعة الـ6 مساءً وحتى الـ11 مساءً .يُذكر أن الملتقى يحفل بالعديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والطبية والدورات التطويرية ، وبرامج رياضية بجانب البرامج الدعوية ، والترفيهية تستهدف الفتيان والفتيات والبراعم في قسمي الرجال والنساء .// انتهى //20:37ت م0217