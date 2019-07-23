رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ14 السبت القادم على كأس وزارة التعليم
الثلاثاء 1440/11/20 هـ الموافق 2019/07/23 م واس
الطائف 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس
يقيم نادي الفروسية السبت القادم حفل سباق الخيل الـ 14 ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ على كأس وزارة التعليم وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .
ويتكون حفل السباق من سبعة أشواط ، حيث خصص الشوط السادس على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات " انتاج ثلاث سنوات " ومسافته 2000 مترا ومقدار جائزته 120 ألف ريال / فيما خصص الشوط الثالث على جائزة نادي الفروسية التقديرية من 1 ـ 2 فوز فرس انتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650مترا ومقدار جائزته 110 الف ريال .
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21:05ت م
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