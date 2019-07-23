الطائف 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسيقيم نادي الفروسية السبت القادم حفل سباق الخيل الـ 14 ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ على كأس وزارة التعليم وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .ويتكون حفل السباق من سبعة أشواط ، حيث خصص الشوط السادس على كأس وزارة التعليم لجميع الدرجات " انتاج ثلاث سنوات " ومسافته 2000 مترا ومقدار جائزته 120 ألف ريال / فيما خصص الشوط الثالث على جائزة نادي الفروسية التقديرية من 1 ـ 2 فوز فرس انتاج أربع سنوات فأكثر ومسافته 1650مترا ومقدار جائزته 110 الف ريال .// انتهى //21:05ت م0219