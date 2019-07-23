سايتاما 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسفاز فريق تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الأسباني بهدفين مقابل هدف اليوم في بطولة كأس راكوتين الودية استعدادًا للموسم الجديد، التي تستضيفها مدينة سايتاما اليابانية.وسجل هدفا تشيلسي كلًا من تامي أبراهام في الدقيقة 34 وروس باركلي في الدقيقة 81، فيما سجل الكرواتي إيفان راكيتيتش هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.ويستعد كلا الفريقين للموسم الجديد، حيث ينطلق الدوري الإنجليزي في التاسع من أغسطس المقبل، فيما ينطلق الدوري الإسباني في 16 من الشهر ذاته.ويواجه برشلونة يوم السبت المقبل، فريق فيسيل كوبي الياباني، فيما يلعب تشيلسي يوم الأحد أمام ريدينج الإنجليزي.// انتهى //21:08ت م0221