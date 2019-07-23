الجزائر 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأدانت الجزائر اليوم بأشد العبارات عمليات الهدم الواسعة لمنازل الفلسطينيين التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، التي تؤدي إلى تشريد وتهجير المئات من الأسر الفلسطينية .وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان " أن هذه العملية الإسرائيلية الإجرامية الشنيعة التي تعيد إلى الأذهان مأساة هدم منازل آلاف الفلسطينيين من سكان المدينة المقدسة الشرعيين وتشريدهم داخل وخارج وطنهم المحتل، تندرج ضمن سياسة التهويد والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".وأضاف البيان أن الجزائر تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة فلسطين وشعبها، وتدعو المجتمع الدولي إلى التصدي الحازم لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة والوقف الفوري لعمليات هدم منازل الفلسطينيين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.// انتهى //21:15ت م0224