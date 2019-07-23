القاهرة 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأعربت جُمهورية مصر العربية عن إدانتها للتصعيد الذي تشهده مدينة القدس المحتلة، من قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدة مبان سكنية في "وادي الحمص" جنوب المدينة.وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته اليوم، رفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية.وأشار البيان إلى مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكداً على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.// انتهى //21:40ت م0227