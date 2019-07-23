الدوادمي 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسنظم فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة الدوادمي " إنسان " مساء أمس، فعالية مسيرة دراجي إنسان تحت شعار" أسعدهم تسعد " بمشاركة فريق دراجي الدوادمي.وبدأت المسيرة التي انطلقت من مقر الجمعية على طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى جدارية وحدة وطن، وكان في استقبال المسيرة عند وصولها مدير فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة الدوادمي علي المجماج وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.وألقى المجماج كلمة أكد فيها أهمية هذه الفعاليات في إدخال الفرح والسرور على أبناء الجمعية، بالإضافة إلى التعريف بالجمعية وما تقدمه من برامج تعليمية وتربوية واجتماعية وترفيهية.بعد ذلك كرم مدير فرع الجمعية المشاركين في المسيرة والجهات الحكومية والرعاة.// انتهى //22:36ت م0234