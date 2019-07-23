أبوظبي 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المباني السكنية في حي وادي الحمص بصور باهر في مدينة القدس المحتلة.وشدّد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي على أنّ دولة الإمارات تستنكر بشدة هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والتهجير القسري للقاطنين، مؤكدًا رفض الإمارات لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعد انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.// انتهى //22:59ت م0235