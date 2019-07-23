رام الله 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسدعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية مساء يوم الخميس المقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة " أمام التحديات الكبيرة المستمرة على المستويات كافة من قبل الجانب الإسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية، أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، فإن الرئيس عباس دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس، لاتخاذ قرارات مهمة ردًا على كل هذه التحديات والتعديات".وأشار إلى أن الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الإسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.// انتهى //23:00ت م0236