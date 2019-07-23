بغداد 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن مصرع 21 إرهابيًا خلال عمليات أمنية ضمن قاطع عمليات محافظة نينوى بشمال العراق .وأفاد بيان صحفي للوزارة بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل 11 إرهابيًا في قاطع عمليات نينوى, خلال المرحلة الأولى من عملية" إرادة النصر"، مضيفًا أنها تمكنت من قتل 7 إرهابيين آخرين, في اشتباك مسلح وضربة جوية نفذتها طائرات قوات التحالف الدولي, جنوب محافظة نينوى, كما تم قتل 3 إرهابيين آخرين في إحدى الجزر بنهر دجلة, بمنطقة حمام العليل جنوب الموصل.// انتهى //23:42ت م0238