سياسي / مقتل 11 إرهابيًا شمالي العراق
الثلاثاء 1440/11/20 هـ الموافق 2019/07/23 م واس
بغداد 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس
أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم عن مصرع 21 إرهابيًا خلال عمليات أمنية ضمن قاطع عمليات محافظة نينوى بشمال العراق .
وأفاد بيان صحفي للوزارة بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل 11 إرهابيًا في قاطع عمليات نينوى, خلال المرحلة الأولى من عملية" إرادة النصر"، مضيفًا أنها تمكنت من قتل 7 إرهابيين آخرين, في اشتباك مسلح وضربة جوية نفذتها طائرات قوات التحالف الدولي, جنوب محافظة نينوى, كما تم قتل 3 إرهابيين آخرين في إحدى الجزر بنهر دجلة, بمنطقة حمام العليل جنوب الموصل.
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