الجوف 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واستوغل الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف في أودية الظهرة اليوم بمديرية برط العنان شمال المحافظة, بعد مواجهات عنيفة، وتمكن من السيطرة على جبل القلعة التي تقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى جبال تواثنه والأمهور.وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المليشيا تكبدت خسائر كبيرة، وسقوط عدد من قتلى وجرحى واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.// انتهى //23:45ت م0239