الرياض 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من العاصمة الأوزبكية طشقند بعد الفراغ من المشاركة في بطولة آسيا السادسة عشرة للكبار وتحقيقه المركز الثاني في الترتيب العام .وكان في استقبال البعثة عدد من أعضاء ومنسوبي مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه ومنسوبي اللجنة الأولمبية العربية السعودية ومنسوبي مطار الملك خالد الدولي بالرياض حيث تم استقبالهم بالورود والهدايا.وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزباكستان هشام بن مشعل السويلم قد قام بتوديع البعثة فجر اليوم بمطار طشقند الدولي بحضور نائبه نايف الشمري ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورافق البعثة إلى حين صعود الطائرة.من جهته قدم رئيس البعثة إبراهيم الدرع شكره لمعالي السفير هشام بن مشعل السويلم وأعضاء السفارة على الحفاوة والاهتمام والتكريم للبعثة منذ قدومها إلى طشقند وحتى مغادرتها، وكان الأخضر حقق أربع ميداليات في البطولة الآسيوية ذهبية عن طريق اللاعب طارق حامدي وثلاث ميداليات فضة عن طريق اللاعبين عبدالله الحربي وعبدالعزيز الحكمي والقتال الجماعي ، ليحتل المنتخب المركز الثاني في ترتيب فئة الرجال والمركز الرابع في فئة الرجال والسيدات كأول منتخب عربي يحقق هذا المركز في البطولة القارية .// انتهى //00:03ت م0240