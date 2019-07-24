واشنطن 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم بأغلبية كاسحة على تعيين مارك اسبر وزيرًا للدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقالة جيم ماتيس من المنصب في ديسمبر الماضي.ومن المنتظر أن يؤدي اسبر اليمين الدستورية في وقت لاحق من اليوم لينهي بذلك سبعة أشهر من بقاء المنصب دون وزير معين بمصادقة من الكونجرس الأمريكي.وكان باتريك شاناهان قد سحب ترشيحه من منصب وزير الدفاع الشهر الماضي حيث تم تعيين وزير الجيش آنذاك اسبر لتولي منصب وزير الدفاع بالوكالة.// انتهى //03:45ت م0253