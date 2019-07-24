طرابلس 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.وأوضحت البعثة الأممية أن سلامة أطلع خلال اللقاء على نتائج الزيارات التي قام بها المشري لعدد من العواصم في سبيل ترميم الموقف الدولي تجاه الأزمة في ليبيا.كما بحث الطرفان مستجدات الأوضاع وفرص وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي.// انتهى //04:28ت م0256