نيويورك 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واسأكدت دولة الكويت أن غياب المساءلة وعدم المحاسبة تسببا في عدم اكتراث إسرائيل لردود فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أفعالها ما نتج عنه تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.جاء ذلك في كلمة الكويت والتي ألقاها اليوم مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي الفصلية حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.وقال العتيبي إن إسرائيل وهي السلطة المحتلة قامت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الاثنين بهدم مبان تضم عشرات الشقق بمنطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة وما تزال تلك العمليات جارية بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين حيث شردت عددا من العائلات الفلسطينية.وأوضح أنه على إثر ذلك صدر بيان مشترك عن كل من منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مغولدريك، ومديرة عمليات الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس، ومدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هانان، يشدد على خطورة هذه الأعمال المنافية للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي.وأشار إلى أن غياب المساءلة ساهم في مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها وسياساتها الاستيطانية التوسعية بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي بالقوة ومصادرة المنازل الفلسطينية وعمليات النزوح القسري والتي بلغت وتيرتها أعلى نسبها خلال السنوات الأخيرة في انتهاك واضح لأحكام القرار 2334.كما جدد منصور العتيبي تمسك بلاده بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //04:36ت م0257