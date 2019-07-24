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الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
تثمين توجيه خادم الحرمين باستضافة آلاف الحجاج.. مجلس الوزراء يدعو لإيقاف العدوان الإسرائيلي
ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء اليمني المستجدات ويهاتف شينزو آبي
الفيصل يطلق حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري».. ويعلن رصد نصف مليون ريال لجائزة الإعلام الجديد
أمير نجران يستعرض خطة فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
أمير الشمالية يطالب باكتشاف ورعاية الموهوبين بالمنطقة
الصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج
إسقاط طائرات «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه عسير
السديس يشدد على ضرورة تسهيل الخدمات كافة لضيوف الرحمن
الهيئة العامة لحي السفارات تنظم حملتها الأولى للتبرع بالدم
انطلاق موسم السودة السياحي مطلع شهر أغسطس المقبل
فريق بحثي يوصي بإدراج فحص فيروس الورم الحُليمي ضمن خطة المرضى
الميليشيا تنكل بحلفائها القبليين.. وترسم نهاية الموالين
الحوثيون وداعش.. وجهان لعملة الإرهاب
أميركا تفرض عقوبات على شركة صينية نقلت نفطاً إيرانياً
خلافات رئاسة مجلس وزراء السودان تمدد مشاورات أديس أبابا
جونسون رئيساً لوزراء بريطانيا
عريقات: إسرائيل لا تزال تفلت من العقاب والعالم فشل في محاسبتها
فلسطين تطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال
موسكو تنفي انتهاك الأجواء الكورية
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