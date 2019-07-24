الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:تثمين توجيه خادم الحرمين باستضافة آلاف الحجاج.. مجلس الوزراء يدعو لإيقاف العدوان الإسرائيليولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء اليمني المستجدات ويهاتف شينزو آبيالفيصل يطلق حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري».. ويعلن رصد نصف مليون ريال لجائزة الإعلام الجديدأمير نجران يستعرض خطة فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقةأمير الشمالية يطالب باكتشاف ورعاية الموهوبين بالمنطقةالصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاجإسقاط طائرات «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه عسيرالسديس يشدد على ضرورة تسهيل الخدمات كافة لضيوف الرحمنالهيئة العامة لحي السفارات تنظم حملتها الأولى للتبرع بالدمانطلاق موسم السودة السياحي مطلع شهر أغسطس المقبلفريق بحثي يوصي بإدراج فحص فيروس الورم الحُليمي ضمن خطة المرضىالميليشيا تنكل بحلفائها القبليين.. وترسم نهاية الموالينالحوثيون وداعش.. وجهان لعملة الإرهابأميركا تفرض عقوبات على شركة صينية نقلت نفطاً إيرانياًخلافات رئاسة مجلس وزراء السودان تمدد مشاورات أديس أباباجونسون رئيساً لوزراء بريطانياعريقات: إسرائيل لا تزال تفلت من العقاب والعالم فشل في محاسبتهافلسطين تطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلالموسكو تنفي انتهاك الأجواء الكورية// يتبع //06:02ت م0003