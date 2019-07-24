وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( منتدى الدوحة وفضيحة جديدة ) : تتكشف للعالم بين حين وحين فضائح عديدة لا تخفى على الإعلام المتابع لتحركات النظام القطري الـداعم لـلإرهاب والمتمرس على شراء الـذمم لتمرير ألاعيبه الـسياسية المكشوفة، وها هـو أحد المواقع الأمريكية يكشف علاقة سرية ربطت النظام بأعضاء في الـكونجرس، حيث زار عدد منهم الـدوحة لحضور «المنتدى الـسنوي» واجتمعوا بساسة الـنظام، وقد كان المنتدى مأهولا بعدد مثير للقلق من الناشطين المتطرفين وقادة الدول المرتبطة بالإرهاب، وهكذا يكشف النظام القطري من جديد عن وجهه القبيح أمام الرأي العام العالمي بانغماسه في الحوار مع الإرهابيين تحت غطاء ذلك المنتدى المشبوه.وواصلت : هذا المنتدى السنوي الـذي كشف الغطاء عن أحد اجتماعاته المشبوهة ضم إلـى جانب بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وزير الخارجية الإيراني، وأحد المسؤولـين الأتراك المرتبط بتنظيم داعش الإرهابي وأحد أساتذة جامعة كولـومبيا المناهضة للسامية والمعروف بتأييده ومناصرته لـلـحركات المتطرفة في الـعالـم، ويبدو واضحا للعيان أن هـذا المنتدى يعقد لتدارس الخطط الإرهابية بين النظام ورموز الإرهاب في أي مكان وكيفية دعم الإرهابيين ومدهم بالمساعدات المالـية، ليمارسوا أفاعيلهم الـشريرة نشرا للطائفية وخطاب الكراهية والفتن بين المجتمعات التي يحاولون دخولها ونشر نفوذهم في ربوعها.وتابعت : لقد حاول أعضاء الكونجرس الذين دعاهم النظام القطري لحضور ذلك المنتدى السنوي إخفاء وجودهم في الدوحة، ومن خلال الرجوع إلى حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي لم يعثر على تداولهم لرحلتهم المشبوهة في عطلة نهاية الأسبوع للدوحة، ولـم يعثر علـى شيء من تحركاتهم علـى مواقع الـكونجرس الخاصة بهم، وهو أمر يؤكد سرية تلك الرحلة، ويؤكد في الوقت ذاته انغماس أولئك الأعضاء في تعاون غير خاف بينهم وبين ساسة النظام القطري الذين حرصوا علـى اجتماع الأعضاء مع بعض رموز الإرهاب من طهران وأنقرة.وختمت : وما يؤكد ذلـك التعاون ولا ينفيه تأكيد «مجموعة الدراسات الأمنية» بأن قطر رغم ضلوعها في الإرهاب، وتمثل إحدى الدول الراعية له، إلا أن ذلك لا يتعارض مع توجهات النخب الأمريكية المتصاعدة من الحصول علـى الأموال الـقطرية ورؤوس الأموال المؤثرة، ولا يتعارض مع حضور الفعاليات رفيعة المستوى التي يستضيفها النظام القطري كمنتدى الدوحة السنوي بكل مؤشراته المكشوفة، والـتي تدل علـى تداول المجتمعين لأساليب نشر العمليات الإرهابية في العالم ودعمها بكل أساليب الدعم وأدواته تقويضا لاستقرار المجتمعات البشرية وأمنها وسلامتها.// يتبع //06:02ت م0005