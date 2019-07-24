وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «1+5».. مهمة الوقت الضائع ) : لاتزال الدول الخمس المتبقية من مجموعة «1+5» التي وقعت على الاتفاق النووي مع إيران تسعى لإنقاذ الاتفاقية التي لم تلتزم طهران ببنودها منذ توقيع الاتفاق في 2015 ، إذ أعلنت خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي أمس أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ستجتمع مع الإيرانيين في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع القادم، لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق النووي، من خلال بحث قضايا تتعلق بتطبيق خطة العمل المشتركة بكافة جوانبها.وتابعت : وهذا المسعى سبقته سلسلة من الجهود المهدرة نتيجة مراوغة النظام الإيراني الذي استغل الاتفاقية لتكون بمثابة المتنفس له للتخلص من العقوبات المفروضة عليه على مر سنوات النظام، ولم يلتزم ببنود واستمر بمماطلة دول مجموعة «1+5» وهو ما دفع الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق العام الماضي بعد أن أدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عدم جدوى المباحثات مع نظام الملالي.// انتهى //06:02ت م0006