طرابلس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج إلى تونس ولقائه مع القائم بالأعمال الأمريكي بالإنابة جوشوا هاريس، وتم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.وأشارت إلى لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، و نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة، وجرى خلال اللقاءات بحث مستجدات الأوضاع الداخلية سياسيا وعسكريا، وفرص وقف التصعيد العسكري والعودة للمسار السياسي.وتناولت الهدوء الحذر في عدد من المحاور القتالية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق بجنوب العاصمة بعد يوم دام من القتال على معظم الجبهات أدى إلى مقتل عشرات من قوات الطرفين وإصابة عشرات آخرين، منوهة أن هناك تحشيدا عسكريا بين الجانبين عقب إعلان الجيش اقتحام العاصمة.وتطرقت إلى دعوة المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة فيليبو غراندي، ومدير المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين والمهاجرين في ليبيا، والإفراج عن المحتجزين بمراكز الإيواء أو توفير مراكز أفضل من الموجودة.وأخبرت صحف ليبيا أن السفير التركي لدى ليبيا سرحات اسكن سلّم خلال لقائه رئيس البعثة الأممية غسان سلامة دعوة رسمية لزيارة تركيا، وتم خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية.// انتهى //07:29ت م0007