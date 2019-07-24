لندن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأدانت الحكومة البريطانية القصف الجوي لقوات النظام السوري على المدنيين في إدلب ، والتي تسببت في مقتل أكثر من 50 شخصاً ، داعية في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار.وأعرب الممثل البريطاني الخاص لسوريا مارتن لونغدن في بيان صدر من الخارجية البريطانية عن قلق المملكة المتحدة بشأن تصعيد العنف في إدلب والمناطق المحيطة بها وعمليات القصف الأخيرة التي قامت بها قوات النظام السوري على أسواق في معرة النعمان وسراقب تسببت في مقتل أكثر من خمسين مدنيا، وإصابة الكثيرين غيرهم، مشيراً إلى أن ذلك كان أحذ من أكثر الأيام دموية بالنسبة للمدنيين منذ بدء العمليات العسكرية ضد إدلب ونحن ندين تلك الاعتداءات ومنفذيها.وأوضح الممثل الخاص إلى سوريا أنه تم الطلب من روسيا والنظام السوري، من خلال مجلس الأمن الدولي، تفسير الهجمات المتكررة على البنية التحتية المدنية، كالمستشفيات والمدارس – وجميعها مواقع يجب أن يشعر فيها المدنيون بالأمان.وطالب المسؤول البريطاني أطراف الصراع بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين من الأذى، وحماية جميع موظفي الإغاثة وتسهيل عملهم، داعياً إلى العودة إلى وقف إطلاق النار لمنع مزيد من المعاناة.// انتهى //08:40ت م0008