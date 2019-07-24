الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأطلق مركز الأمير تركي بن محمد بن فهد للإبداع وريادة الأعمال بجامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر، مسابقة لأفضل فكرة تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية، بهدف تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة في تعزيز قدراتهم التكنولوجية في مجال التطبيقات .وأوضح نائب مدير جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور فيصل العنزي، أنه تماشياً مع رسالة الجامعة التربوية السامية وتأكيداً لجهودها الرائدة في خدمة مجتمعها، تم إطلاق المسابقة لتفعيل واحتضان الطاقات الشبابية المبدعة في مجالات التقنية في المملكة، مبيناً أن مجموع الجوائز المالية للمسابقة يصل 100 ألف ريال، كما يحق المشاركة لكل من الأفراد من الجنسين والمقيمين، والمؤسسات والشركات في المملكة والمؤسسات التعليمية بكافة أنماطها ومستوياتها، والأجهزة والإدارات الحكومية، والمؤسسات والجمعيات الحكومية، والهيئات الغير حكومية .وبيّن الدكتور العنزي، أن الهدف العام من إطلاق هذه المسابقة هو إيجاد واستنباط حلول لعدة مشاكل لخدمة المجتمع على نحو أفضل، واستهداف الاحتياجات الاجتماعية الأكثر إلحاحاً في مجالات عدة مثل التعليم، والسياحة، والمدينة الذكية، والخدمات الطبية، والطاقة، والرعاية الصحية، وإدارة الموال، والبيئة المستدامة، والاتصالات.وأشار الدكتور العنزي، إلى أن المسابقة ستنفذ في مقر الجامعة، وللتسجيل والاستفسار يمكنكم زيارة الرابط التالي: http://ptcce.pmu.edu.sa/competition/index.aspx , لافتاً إلى أن آخر موعد لقبول المشاركات في شهر سبتمبر المقبل، كما ستعلن أسماء الفائزين في أكتوبر من العام الجاري.// انتهى //09:28ت م0011