عام / فرع الشئون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة يطلق مناشط دعوية نسائية بمحافظة الطائف
الأربعاء 1440/11/21 هـ الموافق 2019/07/24 م واس
الطائف 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس
يطلق فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة غداً، عدداً من المناشط الدعوية الصيفية النسائية بمحافظة الطائف بجامع الملك فهد -رحمه الله - عقب صلاة العصر.
وتتضمن فعاليات الملتقى التي تنفذ على مدى أسبوعاً كاملاً العديد من المناشط ومنها: دورة علمية، وملتقى الوسطية والاعتدال، وبرنامج لحمة وطن، وصغارنا في رياض التوحيد، بالإضافة إلى جملة من المناشط التوعوية والفكرية والعلمية وغيرها.
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