الخرطوم 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على تأكيد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو أن تحقيق السلام يمثل الأولوية في هذه المرحلة باعتباره مفتاحا للنهضة والتنميه المنشوده.وأشارت إلى تكبيد قوات الجيش اليمني أمس ، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خسائر فادحة في محافظتي الجوف والبيضاء.وسلطت الصحف الضوء على اعتقال قوات الاحتلال 9 فلسطينيين على الأقل،بينهم أسرى محررون، عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وأخبرت عن بدء قيادة عمليات نينوى عملية أمنية لمطاردة إرهابيي – داعش- في ناحية - حمام العليل- جنوب الموصل، فيما اعتقلت الأجهزة الأمنية 9 عناصر من التنظيم الإرهابي بالموصل وديالى.وأبرزت صحف السودن تعهد بوريس جونسون، في خطاب الفوز بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات بريطانيا.// انتهى //09:30ت م0014