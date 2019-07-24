القاهرة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادر اليوم بإشادة بعثة البنك الدولي المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر بمنظومة الشباك الواحد والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، بالنظر إلى تقدم القاهرة ثمانية مراكز في سهولة ممارسة الأعمال لعام 2019 اقتصاديا وهو أعلى ترتيب وصلت إليه منذ عام 2013.وأبرزت إدانة مصر قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في " وادى حمص " جنوب القدس ورفضها لأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدنية بما يتنافى مع مقررات الشرعية الدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإنسانية.وعرجت على نفي المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم رددتها وسائل إعلام إسرائيلية حول التوصل لاتفاق بين تل أبيب وعمان يقضي بإغلاق مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة لمدة 6 أشهر.وأخبرت عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس على محاور القتال بمحيط العاصمة طرابلس.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى حدوث توافق بين قوي الحرية والتغيير والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي السوداني.وسلطت الضوء على تعهد رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده 31 أكتوبر المقبل ومراجعة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين والعمل على تحقيق طموحات لندن.وتناقلت الصحف تصريحات وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، أن بلاده تعمل مع بريطانيا وألمانيا على تشكيل " مُهمة لمتابعة ومراقبة الأمن البحري في الخليج وذلك ردًا على احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز يوم الجمعة الماضي.// انتهى //09:42ت م0015