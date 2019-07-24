الباحة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسشهدت فعاليات وسام البادية التي تقام بحديقة الفراشة بمحافظة المندق لهذا العام إقبالًا فاق التوقعات من مختلف مناطق المملكة، حيث تخطَّى عدد الزوار 160 ألف زائر منذ انطلاقة الفعاليات .وأوضح المشرف على الفعاليات وسام البادية عبدالله الزهراني، أن الزوار والمصطافين استمتعوا بالفعاليات في ظل خدمات وتسهيلات مقدمة لهم, حيث أسهمت الفعاليات في تعزيز مكانة منطقة الباحة ومحافظة المندق خصوصاً كوجهة سياحية مميزة توفر خيارات متنوعة لزوارها, مبيناً أن الفعاليات تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة وجذب أكبر عدد ممكن من الزوار والسياح من داخل المملكة إلى الباحة للاستمتاع بمقومات الباحة السياحية والفعاليات والمهرجانات بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية للمنطقة, والعمل على تشجيع الحرف والصناعات التقليدية والأسر المنتجة وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات.// انتهى //09:42ت م0016