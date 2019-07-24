طوكيو 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم، بعدما أفاد تقرير إخباري بأن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيجتمعون في شنغهاي الأسبوع المقبل، مما دفع المستثمرين إلى إعادة شراء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات السيارات والشحن وصناعة الآلات.وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 % إلى 21709.57 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الخامس من يوليو، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1575.09 نقطة.// انتهى //10:38ت م0033