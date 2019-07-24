الجزائر 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيدات رئاسة الجمهورية أنها ستوفر كافة الشروط المناسبة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل من أجل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة بأسرع وقت ممكن.وأشارت إلى إدانة الجزائر عمليات هدم منازل الفلسطينيين في مدينة القدس من طرف الاحتلال الإسرائيلي داعية إلى تحرك دولي لوقف هذه الممارسات.وتابعت صحف الأربعاء تطورات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لم تتمكن مرة أخرى من حسم معركة السيطرة على العاصمة طرابلس.وأخبرت صحف الجزائر عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس وزراء بريطانيا، متعهداً بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر القادم.// انتهى //10:42ت م0034