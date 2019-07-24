المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1440هـ الموافق 24 يوليو2019م واسدشّن محافظ خيبر فهد بن محمد العطر أمس، مدينة الحجاج بعد إعادة تأهيلها بشكل كامل لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين من عدة دولة عربية وإسلامية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، وسط منظومة من الخدمات والاستعدادات المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات وأجلُها لضيوف الرحمن تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وتجول المحافظ في أقسام المدينة مستمعاً لشرح من الجهات المشاركة التي تضم مكاتب وأجهزة وخدمات مساندة، تُسهم في خدمة الحجاج وتحقيق راحتهم وأمنهم من عيادة طبية ومكتبة دينية ووجبات غذائية واستراحات مخصصة للرجال والنساء للراحة والنوم، إضافةً إلى تواجد الجهات الأمنية على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث استقبل محافظ خيبر خلال تواجده في مدينة الحجاج وفود الحجيج بالورود والهدايا والتهاني بسلامة الوصول المقدمة من الجهات الحكومية المشاركة.وعبّر ضيوف الرحمن عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما يلقونه من كرم الضيافة وحسن الحفاوة والاستقبال، داعين الله أن يديم على هذه البلاد المباركة الأمن والأمان.// انتهى //10:47ت م0036