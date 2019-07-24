الباحة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسبدأت جامعة الباحة أمس استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين وتستمر لمدة خمسة أيام، وذلك من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة https://portal.bu.edu.sa.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور خالد عُمير الغامدي، أن التقديم متاح في كليات الهندسة، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وكليات العلوم والآداب بالمحافظات، وتتطلب التقديم واستكمال الطلبات لكل المتقدمين ولايمنع من كان له طلب سابق ومكتمل على البوابة.وأشار الدكتور الغامدي أن المقاعد المتاحة للطالبات قرابة 150 مقعداً في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء بكليات العلوم والآداب بالمحافظات، بينما بلغت المقاعد المتاحة للطلاب قرابة 700 مقعداً شاغراً في بعض من تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب، وتقنية المعلومات، والآداب والعلوم الإنسانية، وتخصصات العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات.// انتهى //10:52ت م0039