الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد غداً, ندوة بعنوان: (التوجيهات النافعة في القضايا والنوازل العامة)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ وسط مدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.ويشارك في الندوة كل من الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التويجري, والدكتور ناصر بن محمد الهويمل, ومن المنتظر أن يقوم بالتعليق على ما جاء في الندوة، ويجيب عن أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.الجدير بالذكر، أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض سيقوم ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل مباشر للمحاضرة عبر موقع (periscope.tv/dawazizia).// انتهى //10:59ت م0040