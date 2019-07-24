بغداد 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي مجدداً على عدم السماح بوجود أي سلاح أو فصيل مسلح خارج إطار الدولة ، منوهة بتشديد رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس على وقوف العراق إلى جانب حرية الملاحة الدولية وعدم التعرض إلى السفن في المياه والممرات الدولية.واهتمت بمساع البرلمان لاستصدار قرار برلماني يقضي بتخلي مرشحي الدرجات الخاصة عن جنسياتهم الأجنبية,مشيرة إلى أن الدستور العراقي يشترط على كل من يتسلم منصبا أمنيا أو سياديا رفيعا التخلي عن الجنسية الأجنبية.وكشفت عن صدور أو أمر قبض بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجة وزير,من بين 1593 أمر قبض صدرت بحق متهمين بالفساد حتى منتصف يونيو الماضي.وتطرقت صحف اليوم مجددا إلى تصويت مجلس النواب العراقي على فقرات قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم, بعد جلسة استمرت عدة ساعات , استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من ابريل العام المقبل.// انتهى //10:59ت م0041