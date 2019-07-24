رام الله 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر إدانة المملكة العربية السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.وسلطت الضوء على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، مساء يوم الخميس المقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.وأولت اهتمامًا بطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون الإسرائيليون.وأوردت اليوم خبر إعلان منظمة التحرير الفلسطينية ،أن القيادة قررت وضع آليات لإلغاء كافة الاتفاقيات مع اسرائيل، وأن الرئيس محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائلات المتضررة من هدم منازلها في واد الحمص بصور باهر جنوب القدس المحتلة.وتحدثت عن نفي الأردن مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية حول التوصل لاتفاق بين إسرائيل والأردن يقضي بإغلاق مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى 6 أشهر.وتابعت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طلاب معاهد تلمودية المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتناقلت صحف فلسطين خبر إدانة وزارة الخارجية الروسية قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان ومنازل فلسطينية في حي "واد الحمص" ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، واعتبرته "إجراء ينتهك القانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل الدولتين".// انتهى //11:06ت م0043