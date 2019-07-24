الدمام 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأنهت أمانة محافظة الإحساء، خططها الاستعدادية لتجهيز مدينة الحجاج الواقعة بطريق الخليج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دول الخليج الشقيقة.وأوضح وكيل أمانة الاحساء للخدمات المهندس ناجي المري، أنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة بإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لخدمة الحجيج في ظل دعم وتوجيهات ومتابعة حكومتنا الرشيدة – حفظها الله –.وبين المري أن الأمانة تشرف على مدينة الحجاج بمرافقها كافة ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها، كما اتمت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة بما يتضمن تجهيز مقرات للإدارات الحكومية لتمكين ممثليها من تنفيذ مهامهم في خدمية الحجيج وتكليف لجنة خاصة من الأمانة تشرف على المدينة على مدار الساعة, وتخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية يشرف عليها أطباء وممرضين للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن, وتخصيص جناح للنشر يتبع لوزارة الإعلام وتأمين المطويات والكتب التوعوية عن مناسك الحج, وتجهيز مقار للشرطة والدوريات الأمنية والدفاع المدني للإشراف على سلامة وأمن الحجاج.// انتهى //11:09ت م0045