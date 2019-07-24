أبها 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأقام نادي أبها الأدبي أمس، في مقره محاضرة بعنوان "السعودية دولة الواجهة والمواجهة في الدفاع عن قضايا العرب"، قدمها الباحث محمد بن ناصر الأسمري.واستعرض الباحث ملامح الدعم الذي قدمته المملكة للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ حتى وقتنا الحاضر، وما قدمته المملكة من دعم على مدار عقود لجميع القضايا العربية والإسلامية، مشدداً على أهمية إبراز ماقدم وتوثيقه بشكل علمي ونشره عبر وسائل الإعلام.// انتهى //11:15ت م0047