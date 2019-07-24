جاكرتا 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسعقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ، اليوم في قصر بوغور الرئاسي بالعاصمة جاكرتا ، جلسة مباحثات رسمية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة تناولت سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسا .. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الجانبان خلال الجلسة أوجه وفرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتنموية والزراعية إضافة إلى العديد من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام البلدين والآفاق المستقبلية الواعدة لتطويرها.كما تطرقت محادثات الجانبين إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتداعيات التطورات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي قد وصل إلى العاصمة جاكرتا في زيارة دولة إلى جمهورية إندونيسيا في وقت سابق اليوم.// انتهى //11:30ت م0051